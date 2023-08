José Enrique Monrosi afirmó en laSexta Xplica que "es imposible concluir otra cosa que no sea que el liderazgo de Feijóo desde que aterrizó en la política nacional al frente del PP es un liderazgo fallido", ya que, según dijo, "vino a conseguir cosas diferentes a las que conseguía Casado y a hacerlas de forma diferente, y eso no ha ocurrido así". "Si ni siquiera sabe lo que van a pactar sus socios en el Congreso y se entera sobre la marcha, ¿qué tipo de liderazgo ejerce Feijóo en el PP? Desde luego, no venía a esto, sino que venía a ser un político aclamado, como lo era en la Xunta de Galicia", declaró de forma tajante el periodista.

En lo referente a "la relación de PP y Vox", Monrosi no cree que "al PP le hayan castigado sus pactos o alianzas de Gobierno, sino el contenido de esos pactos y alianzas, y la asunción de la agenda más ultra". "Lo que está haciendo el PP es propiciar que allí donde gobierna se imponga el vocabulario y la manera de hacer política de la ultraderecha en cuestiones como la violencia de género. Hemos escuchado a Feijóo justificar que un señor le diga a su mujer que es una 'zorra a la que va a arruinar la vida' porque fue un 'divorcio muy duro'", denunció, a lo que añadió: "esa asunción de la agenda más ultra en materia de violencia machista, de cambio climático y de derechos de las personas LGTBI es lo que realmente lastra la concepción del PP como un partido de centro".