Monrosi, tajante: "Lo que estamos conociendo sobre Leire Díez es una vergüenza y no tiene un pase; el PSOE debe explicaciones"

José Enrique Monrosi ha afirmado en laSexta Xplica que "lo que estamos conociendo sobre Leire Díez es una auténtica vergüenza y no tiene un pase, por la forma y por el fondo". "En la forma, en esos audios se escucha a esta militante del PSOE dirigirse a la Guardia Civil como la camorra, incluso desear la muerte de uno de los máximos dirigentes de la UCO. Y el fondo también es muy grave porque da a entender que tiene la capacidad de ofrecer beneficios por parte de la Fiscalía o de la Abogacía del Estado a cambio de información sensible", ha subrayado, a lo que ha añadido que, por tanto, "es muy grave".

Además, Monrosi considera que "la reacción pública del PSOE y del Gobierno ha contribuido a engordar la bola", ya que, según ha declarado, "igual que en otros asuntos se ha mostrado especialmente tajante, en este hemos tenido una cosa que no es habitual que es que el presidente del Gobierno comparezca junto a otro mandatario europeo y no acepte turno de preguntas". "Por tanto, creo que el PSOE debe explicaciones, y una persona como Leire Díez no pinta ni un minuto más en un partido de Gobierno y no tiene otra salida que su expulsión inmediata", ha concluido.