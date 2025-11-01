Monrosi, sobre que Mazón pudiera ver un vídeo de las inundaciones en Utiel y siguiera en El Ventorro: "Estaríamos hablando de la personalidad de un psicópata"

El periodista ha señalado que "no puede ser que lo que sepamos ahora es lo que realmente ocurrió" porque entonces "estaríamos hablando de una personalidad de un psicópata".

José Enrique Monrosi ha mostrado su sorpresa sobre la noticia conocida este sábado y la posibilidad de que Carlos Mazón viera un vídeo de las inundaciones de Utiel a las 17:40 el día de la DANA y siguiera al menos una hora más en El Ventorro.

"Estoy convencido de que no tenemos la información completa de lo que pasó ese día. No puede ser que lo que sepamos ahora es lo que realmente ocurrió porque estaríamos hablando de una personalidad de un psicópata. El vídeo que acabáis de poner de Utiel se le enseña al presidente de la Generalitat, que es el máximo responsable de las emergencias, con personas ahogándose y bomberos jugándose la vida para rescatar a vecinos... ¿Y decide seguir más de una hora en el reservado del restaurante?", afirma en laSexta Xplica.

El periodista ha reiterado que tiene que haber "informaciones que se nos escapan porque no me pongo en la cabeza de alguien capaz de ver ese vídeo y seguir en el reservado de un restaurante".

Además, Monrosi ha señalado quién tiene ahora la responsabilidad política, que no es ya del president valenciano: "La responsabilidad política de Mazón terminó al día siguiente de la DANA. Desde ese día, toda la responsabilidad política sobre este caso recae sobre quienes le sostienen, que son la extrema derecha en Valencia y Alberto Núñez Feijóo. ¿Dónde está Feijóo? ¿Qué opina? ¿Sigue pensando que hizo un buen trabajo? ¿Lo volvería a abrazar y pedir un aplauso para él?"

"Este será uno de los grandes escándalos de nuestra historia política. Y es una mácula indeleble en el liderazgo de Feijóo porque pierde cualquier tipo de legitimidad ética para censurar al Gobierno teniendo en cuenta que es el máximo protector político de un responsable directo por su gestión de 229 muertes", ha concluido.

