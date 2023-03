Ángela Rodríguez Pam, secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género, pidió esta semana que se deje de "estigmatizar a las personas trans", y defendió que "no son agresores sexuales". "Es una mirada profundamente tránsfoba aquella que piensa que va a pasar por el registro para cometer una violación. Los hombres no necesitan el registro civil para ser violadores. Lo son. Y desgraciadamente en este país lo son bastante", expresó la secretaria de Estado de Igualdad, unas palabras que han sido muy polémicas.

José Enrique Monrosi se pronunció en laSexta Xplica al respecto y afirmó que "el vídeo que subió esta semana no estaba a la altura del cargo que representa". "Seguramente en estas declaraciones no ha estado brillante, pero yo no creo que esté diciendo que todos los hombres son unos violadores", manifestó, al tiempo que reconoció que está "bastante de acuerdo" con lo que afirma 'PAM' de que "es una postura tránsfoba el decir que las personas transexuales que a partir de ahora van a ejercer su derecho a la libre autodeterminación de género y van a ir al registro son violadores encubiertos".

En este sentido, el periodista subrayó que la secretaria de Estado de Igualdad "ha tenido varios tropiezos que se lo ponen muy fácil a la derecha y ultraderecha" y, por tanto, cree que "un poco menos de exposición pública estos días tampoco le vendría mal". Dicho, esto, destacó, "cero lecciones de Vox, que es un partido que ha hablado de criminales, corruptoras de menores y todo tipo de barbaridades".