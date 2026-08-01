La presencia de Alvise en Ceuta provoca enfrentamientos entre vecinos y ultras que acaban en cargas policiales: "¡Nosotros también somos españoles!"

¿Qué ha pasado? En la ciudad hay una calma tensa con un gran despliegue policial ante un ambiente caldeado en el que también ha habido enfrentamientos entre vecinos en otra parte de la ciudad.

La ciudad de Ceuta ha vivido momentos de tensión y cargas policiales tras la retirada de migrantes que habían ingresado desde Marruecos. La presencia del ultraderechista Alvise Pérez ha exacerbado los ánimos, obligándolo a refugiarse en una panadería después de ser increpado por ciudadanos locales. La Policía Nacional ha acordonado la zona mientras los vecinos, al grito de "vete de aquí", expresaban su rechazo. Alvise Pérez fue escoltado por los agentes tras enfrentamientos entre sus simpatizantes y ciudadanos, principalmente de origen musulmán. En otro punto, cerca de la Delegación del Gobierno, también se registraron altercados, mientras la ciudad se prepara para la visita de Santiago Abascal, líder de Vox.

Tensión y cargas policiales en Ceuta. La paulatina retirada de los migrantes que tomaron la ciudad autónoma este jueves y que casi en su totalidad ya han regresado a Marruecos ha dado paso a una calma tensa que este sábado se ha traducido en carga policiales.

Ante la presencia del ultra Alvise Pérez en la localidad los momentos tensos no se han hecho esperar. El líder de Se acabó la fiesta se ha tenido que refugiar en una panadería donde tomaba un café sobre las 20:30 horas después de que varios ciudadanos comenzaran a increparle.

La Policía Nacional ha tenido que acordonar la zona ante la llegada de innumerables vecinos de Ceuta que increpaban al ultra al grito de "¡vete de aquí!" o "¡nosotros también somos españoles"". El ambiente se ha tensado y finalmente Alvise ha tenido que salir del establecimiento escoltado por los agentes.

En unos 400 metros de recorrido los enfrentamientos entre los simpatizantes del ultra y ciudadanos, la mayoría de origen musulmán, han provocado que las autoridades acaben cargando e incluso se hayan producido detenciones.

En otro punto de la ciudad, frente a la Delegación del Gobierno, más ciudadanos han sido protagonistas de enfrentamientos. El ambiente está más que caldeado en una ciudad que este domingo será visitada por el líder de Vox, Santiago Abascal.

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