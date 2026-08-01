Ahora

ÚLTIMA HORA

Entrada masiva de migrantes en Ceuta: la mayor crisis humanitaria en la región

Tensión

La presencia de Alvise en Ceuta provoca enfrentamientos entre vecinos y ultras que acaban en cargas policiales: "¡Nosotros también somos españoles!"

¿Qué ha pasado? En la ciudad hay una calma tensa con un gran despliegue policial ante un ambiente caldeado en el que también ha habido enfrentamientos entre vecinos en otra parte de la ciudad.

Cargas en Ceuta.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Tensión y cargas policiales en Ceuta. La paulatina retirada de los migrantes que tomaron la ciudad autónoma este jueves y que casi en su totalidad ya han regresado a Marruecos ha dado paso a una calma tensa que este sábado se ha traducido en carga policiales.

Ante la presencia del ultra Alvise Pérez en la localidad los momentos tensos no se han hecho esperar. El líder de Se acabó la fiesta se ha tenido que refugiar en una panadería donde tomaba un café sobre las 20:30 horas después de que varios ciudadanos comenzaran a increparle.

La Policía Nacional ha tenido que acordonar la zona ante la llegada de innumerables vecinos de Ceuta que increpaban al ultra al grito de "¡vete de aquí!" o "¡nosotros también somos españoles"". El ambiente se ha tensado y finalmente Alvise ha tenido que salir del establecimiento escoltado por los agentes.

En unos 400 metros de recorrido los enfrentamientos entre los simpatizantes del ultra y ciudadanos, la mayoría de origen musulmán, han provocado que las autoridades acaben cargando e incluso se hayan producido detenciones.

En otro punto de la ciudad, frente a la Delegación del Gobierno, más ciudadanos han sido protagonistas de enfrentamientos. El ambiente está más que caldeado en una ciudad que este domingo será visitada por el líder de Vox, Santiago Abascal.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Una crisis que todavía no se da por cerrada: Ceuta, aún conmocionada tras una noche de "razonable tranquilidad"
  2. Creer que serían acogidos, la viralidad o los conflictos con Marruecos: los posibles detonantes de la crisis humanitaria en Ceuta
  3. Alta tensión en Oriente Medio: las embajadas de EEUU piden huir a sus ciudadanos ante una posible "escalada imprevista"
  4. El incendio de Veguellina ya afecta a unas 1.400 hectáreas y provoca la evacuación de tres pueblos
  5. Una cesta más cara en verano: el ticket de la compra se dispara un 6% con la llegada de las vacaciones
  6. La influencer Sara Gilson aparece muerta días después de denunciar públicamente a su marido por pedofilia