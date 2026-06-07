Monrosi, sobre Pedro Sánchez y el entramado de Leire Díez: "Era fundamental que el presidente admitiera preguntas de la prensa"

El periodista José Enrique Monrosi analiza en laSexta Xplica la "breve comparecencia pública" que ofreció Pedro Sánchez hace unos días tras las últimas informaciones del caso Leire Díez.

El periodista José Enrique Monrosi asegura en laSexta Xplica que las últimas informaciones conocidas sobre el caso Leire Díez que afecta al PSOE han obligado al presidente del Gobierno a comparecer ante los medios de comunicación.

Monrosi señala que los planes iniciales pasaban por que Pedro Sánchez permaneciera en silencio hasta su comparecencia prevista a finales de junio en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, comenta que "con lo que hemos ido conociendo en las últimas horas, en los últimos días, la situación empezaba a hacerse insostenible".

Según el periodista, la investigación ya no dibuja "una pequeña mancha de aceite circunscrita a la actividad de Santos Cerdán", sino que apunta a una implicación más amplia de personas y responsables institucionales. En ese sentido, destaca que en las informaciones conocidas aparecen mencionados "altos responsables de instituciones del Estado, como es la directora de la Guardia Civil".

Por ello, considera que era "imprescindible" que Sánchez aceptara preguntas de los periodistas y fijara una posición pública sobre los hechos. Monrosi subraya además la importancia de que el presidente negara cualquier vinculación con el asunto: "Dice que él no tiene nada que ver con esto, que ni lo conoció ni lo amparó ni lo avaló".

"Eso es lo que dice el presidente del Gobierno. Yo creo que era fundamental que lo dijera", añade el periodista.

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