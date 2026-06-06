Alfonso Pérez Medina, sobre los miembros de la trama del caso Leire: "Eran fontaneros chapuceros. Les grababan todo"

El objetivo del grupo, como indica José María Olmo, jefe de Investigación en 'El Confidencial', era neutralizar todas aquellas causas que pudieran afectar al Partido Socialista y a la familia de Pedro Sánchez.

Hace un año, Leire Díez dio una multitudinaria rueda de prensa que causó una gran expectación. Después de afirmar que no era "ni fontanera ni cobarde", exponer que no tenía cargos en el PSOE y explica que ella es periodista, la rueda de prensa acababa sin aceptar preguntas.

Pero, a pesar de ello, fue interpelada por un espontáneo: Víctor de Aldama. El corruptor confeso la acusó de intentar perjudicarle en el caso Koldo. Elena Herrera, periodista en 'eldiario.es', recuerda que fue "una rueda de prensa esperpéntica". "Al final hubo una especie de trifulca con los cámaras, vasos volando...", añade.

Díez fue 'salvada' de aquella tragicomedia por Javier Pérez Dolset, que se enfrentó a Aldama. "Este es un empresario que está encausado por un presunto fraude de 30 millones de euros", cuenta Herrara. "Llegó incluso a pasar por prisión provisional y él atribuye esto a la policía política de Mariano Rajoy", expone la periodista de ‘eldiario.es’.

El empresario triunfó en su juventud gracias a una saga de videojuegos española de gran éxito, 'Commandos', pero junto Leire Díez, Santos Cerdán y el abogado Jacobo Teijelo, se introdujo en otro juego cuyo objetivo era desestabilizar los procesos judiciales que pudieran afectar al PSOE.

Este era el objetivo que perseguían, presuntamente, en la reunión que llevaron a cabo con un empresario que tenía problemas judiciales y cuyo audio se encuentra en el sumario de la UCO. Ellos ofrecían mediar con la fiscalía a su favor a cambio de que el empresario les diera algún trapo sucio sobre Antonio Balas, jefe de delincuencia económica de la UCO.

"Tenían como objetivo neutralizar todas las causas que pudieran afectar a la familia de Pedro Sánchez y al PSOE", indica José María Olmo, jefe de Investigación en 'El Confidencial', "en la mayoría de estas causas hay un denominador común: la UCO". "Eran fontaneros muy chapuceros porque les pillaban y les grababan todo...", afirma Alfonso Pérez Medina, responsable de Tribunales de laSexta.

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