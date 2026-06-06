Monrosi, sobre el discurso de León XIV: "Que esto suponga un mensaje revolucionario implica que aquí están pasando cosas"

A su juicio, tal y como ha sostenido el periodista en laSexta Xplica, las reacciones que ha provocado el pontífice son "una buena fotografía del estado de las cosas actual en el mundo".

El periodista Enrique Monrosi ha analizado en laSexta Xplica el discurso pronunciado por el papa León XIV durante su visita a España. A su juicio, las reacciones que ha provocado el pontífice son "una buena fotografía del estado de las cosas actual en el mundo" y ha valorado especialmente su reunión con víctimas de la pederastia.

En ese sentido, ha señalado que "el máximo representante de una de las instituciones de la historia de la humanidad más retrógradas y reaccionarias por excelencia como es la Iglesia católica se ha concebido por muchos como un rojo revolucionario peligroso y otros desde la izquierda como un auténtico referente".

"Yo creo que es una buena medida de cómo están las cosas", ha añadido. Monrosi también ha hecho referencia al mensaje del papa sobre la dignidad de las personas migrantes. "Que este señor venga aquí a España y diga, oye, las personas tienen derecho a una vida digna independientemente del color de su piel o del lugar de nacimiento y que eso suponga un mensaje revolucionario, implica que aquí están pasando cosas", ha asegurado.

A continuación, ha vinculado esa reflexión con la situación política española. "¿Qué cosas están pasando? Bueno, pues que el partido cristiano por excelencia de este país, como es el Partido Popular, se está encargando de desarrollar programas de gobierno en todos los territorios en los que tiene que pactar con la ultraderecha, en los que cuando la gente vaya al médico le van a preguntar primero dónde ha nacido, cuál es la enfermedad que tiene", ha afirmado.

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