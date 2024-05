José Enrique Monrosi denunció en laSexta Xplica los "bulos" que difunden "los pseudomedios de comunicación que no se dedican a la tarea de informar, sino a otras cosas bajo otros intereses". "Nos haríamos trampas al solitario los propios periodistas si negamos la existencia de algo tan dañino para la sociedad y para nuestra profesión como son esos pseudomedios de comunicación", expresó el periodista, a lo que añadió que, en contraposición, "los compañeros de 'El Confidencial' no han publicado ni un solo bulo, sino informaciones que no atribuyen ni un solo indicio de delito a la pareja del presidente del Gobierno".

En este sentido, Monrosi declaró que "hay otros portales, que no son medios de comunicación, que han llegado a hablar de una presidenta cántabra como si fuera la pareja del presidente del Gobierno", al tiempo que subrayó que no se trata de algo nuevo. "Nos acostumbramos en este país a que fascistas acosasen la intimidad del vicepresidente del Gobierno y de la ministra de Igualdad con bebés que escuchaban amenazas a sus padres", expresó entonces el periodista, quien dijo que "por supuesto hay maniobras a nivel judicial y político para atacar a la izquierda desde que decidió gobernar en coalición desde 2019".