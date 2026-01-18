El ministro Pablo Bustinduy, tras llamar Maíllo a "ir más allá" de Sumar: "El nombre de la marca es una cuestión secundaria"

Bustinduy ha afirmado que "a lo que se refiere Maíllo es a que las grandes organizaciones que están en la coalición de Sumar están trabajando para preparar el ciclo político siguiente", y ha descartado ser él quien pueda liderar un bloque de izquierdas.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha reaccionado en laSexta Xplica a unas declaraciones que ha hecho este sábado el coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maillo, en las que dice que Sumar ha muerto.

"Izquierda Unida existe para construir mayorías sociales, para articular políticamente el malestar, para transformarlo en esperanza organizada. De esta forma, Izquierda Unida y las organizaciones que conforman la coalición Sumar llevamos tiempo explorando la posibilidad de un acuerdo que nos lleve a las mejores condiciones a las próximas elecciones generales. Hay que ir más allá. No hay desánimo. Vamos a dar la batalla por la democracia y por los derechos", ha declarado Maíllo.

Ante estas palabras, Bustinduy ha señalado que "a lo que se refiere Maíllo es a que las grandes organizaciones que están en la coalición de Sumar, que son Izquierda Unida, Más Madrid y Los Comunes, están trabajando para preparar el ciclo político siguiente, que es", ha dicho, "lo que tienen que hacer las organizaciones políticas".

De esta forma, el ministro ha defendido que "el nombre de la marca es una cuestión secundaria". "Yo creo que lo importante es que las organizaciones están trabajando para proyectar un modelo político con el que ir a las siguientes elecciones cuando sean. Una cosa es la labor de Gobierno, en la que estamos centrados, resolver el problema de la vivienda es la prioridad número uno, y las organizaciones políticas hacen su trabajo con total normalidad", ha manifestado, a lo que ha apostillado que hay "cero dramatismo" en este asunto.

En este sentido, el ministro ha subrayado que el "movimiento Sumar es uno de los partidos que está en esas negociaciones y trabajando en ese planteamiento", por lo que ha asegurado que "no hay tal disputa". "Yo creo que es lógico que las organizaciones políticas planteen sus horizontes a futuro, y creo que el mensaje central es que la izquierda en España va a tener un espacio consolidado y una opción electoral en las próximas elecciones donde estarán las grandes formaciones y todas las que quieran sumarse", ha señalado entonces el político, quien ha asegurado que no tiene "la más mínima ambición de liderar nada". "Yo lo que quiero es resolver el problema de la vivienda, que es la principal dificultad y preocupación de las clases trabajadoras en España", ha concluido.

