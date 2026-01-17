El Bernabéu no perdona: así fue la tremenda 'pitada' de la afición del Madrid a sus jugadores

El feudo blanco se mostró muy crítico con el rendimiento de su equipo en los últimos partidos y se lo hizo saber en los primeros minutos del encuentro frente al Levante.

El Bernabéu no perdona. La parroquia blanca castigó duramente los últimos resultados del Real Madrid, en especial, la eliminación copera ante el Albacete. Los aficionados protagonizaron una sonora 'pitada' al comienzo del encuentro entre el Madrid y el Levante. Vinícius y Bellingham, los grandes señalados. Ambos futbolistas recibían pitos cada vez que tocaban el balón.

El encuentro también suponía el estreno en Chamartín de Álvaro Arbeloa en el banquillo blanco tras la sonada salida de Xabi Alonso. Ya en la llegada en autobús al estadio de la plantilla, los aficionados mostraron su malestar con el equipo recibiéndoles con pitos. Y una vez en el césped, la cosa no iba a ir a mejor y así quedó patente ya en los minutos previos al partido, durante el calentamiento de los jugadores.

El primero en salir fue Thibaut Courtois, quien ha continuado mostrando un buen nivel a pesar del bache del equipo. Más tarde saltaban al campo el resto de futbolistas y la reacción del Bernabéu fue la esperada, los blancos recibieron una gran pitada por parte de su afición.

Aunque sin duda, el momento 'clímax' se vivió cuando los once elegidos por Arbeloa salían al césped para disponerse a jugar el partido. Pañuelos blancos junto a los pitos de los espectadores presentes en el Bernabéu, recibían a los jugadores. Estos se prolongaron una vez iniciado el partido, en los primeros minutos, también dirigidos a la directiva del club, y enrarecían así al ambiente en un Bernabéu muy enfadado.