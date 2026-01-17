Las protestas en Irán disminuyen y su líder señala a Trump como el "culpable" de las muertes: "Es una sedición americana"

Manifestantes se congregan en la Plaza Enghelab (Revolución), en el centro de Teherán, en apoyo a la República Islámica.

El contexto Las fuerzas de seguridad de la República Islámica intensificaron durante días sus tácticas de represión e incluso el Gobierno impuso un apagón generalizado y el corte de las comunicaciones en todo el territorio el 8 de enero. Casi 10 días después, se ha reestablecido el funcionamiento de los SMS dentro del país.

El conflicto en Irán comenzó a finales de diciembre con protestas masivas debido a la crisis económica, exigiendo el fin del régimen. Las manifestaciones se tornaron violentas, resultando en miles de muertes y detenciones. El gobierno iraní, acusando a agentes externos apoyados por Israel y Estados Unidos, impuso un apagón de comunicaciones. Donald Trump ha amenazado con un ataque militar, mientras Irán promete una respuesta decisiva. Las tensiones han provocado protestas en Europa, con manifestaciones en Londres y Roma, denunciando la represión iraní. Irán pide diálogo con Washington, aunque se prepara para un posible conflicto bélico.

El caos en Irán estalló a finales de diciembre, cuando ciudadanos de todo el país reaccionaron a la creciente crisis económica desatando una oleada de protestas que exigen el fin del régimen. Sin embargo, las manifestaciones se han convertido en un campo de batalla en las que han muerto miles de personas dejando al territorio en el punto de mira del tablero geopolítico con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la sombra del conflicto.

Las fuerzas de seguridad de la República Islámica intensificaron durante días sus tácticas de represión e incluso el Gobierno impuso un apagón generalizado y el corte de las comunicaciones en todo el territorio el 8 de enero. Casi 10 días después, Irán ha reestablecido el funcionamiento de los SMS dentro del país.

"Se ha reactivado el envío de los SMS de los teléfonos móviles hace unos minutos", ha informado la agencia Tasnim de madrugada este sábado, sin ofrecer más detalles. Sin embargo, el envío solo se puede realizar de manera local, ya que los mensajes internacionales siguen estando totalmente bloqueados. Así, los ciudadanos no pueden acceder por el momento a internet.

Tras alcanzar su punto álgido y después de la detención de unas 3.000 personas y la muerte de 3.428, según Iran Human Rights, las protestas se han reducido, pero aún se desconocen las dimensiones de la que todo apunta es la mayor tragedia ocurrida en el país persa en décadas.

Las concentraciones derivaron en actos de vandalismo contra organismos públicos, bancos que fueron arrasados, y el incendio de 53 mezquitas en todo el país, según la versión oficial del Gobierno iraní. Teherán sostiene que las protestas económicas se tornaron violentas por la infiltración de agentes externos apoyados por Israel y Estados Unidos para justificar una intervención militar de Washington, que no se ha producido hasta ahora.

Trump, en el punto de mira

Irán se ha convertido en uno de los focos principales del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha amenazado con un ataque militar en la región. De esta manera, el Gobierno iraní respondía a las palabras del mandatario republicano y lo hacía ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde Gholamhossein Darzi, representante permanente iraní, ha afirmado que su país va a responder con una "acción decisiva" y conforme al derecho internacional a cualquier agresión contra la nación persa.

"No buscamos una escalada ni una confrontación, pero cualquier acto de agresión directo o indirecto se responderá con una acción decisiva, proporcional y conforme al derecho internacional", ha agregado. Y es que Trump, aparte de en Groenlandia, tiene la mirada puesta en Irán. La tiene después de su intervención militar en Venezuela, del bombardeo a Caracas y de la captura de Nicolás Maduro.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha declarado "culpable" al presidente de Estados Unidos de las "víctimas mortales, los daños y de las calumnias que ha infligido" al país. Así, se ha dirigido a sus fieles durante la conmemoración de la fiesta del Eid al Mabath para llamar a la calma y asegurar que su país "no irá a la guerra", pero tampoco "perdonará a los criminales nacionales e internacionales".

El ayatolá ha insistido una vez más que el descenso a la violencia en lo que comenzó siendo una protesta contra el desplome de la moneda nacional es culpa de Estados Unidos. "Es una sedición americana, y tal como hemos roto el espinazo de la sedición, también vamos a romper el espinazo de los sediciosos", ha avisado antes de declararse convencido de que lo que está ocurriendo en el país es fruto de una "incitación" de Estados Unidos, con el objetivo último de "devorar a Irán".

Irán ha afirmado que las manifestaciones derivaron en violencia para dar una "excusa" a Trump para intervenir militarmente. Por ello, ha abogado ante Washington por un proceso de diálogo para resolver las diferencias, si bien ha afirmado que el país está "preparado" para hacer frente a un conflicto bélico.

Mientras tanto, el republicano aseguraba este viernes que no ha recibido ningún tipo de presiones de países árabes o de Israel para frenar un posible ataque a Irán: "Nadie me ha convencido. Me he convencido yo mismo".

Por su parte, el Ministerio de Exteriores iraní repudiaba también este viernes la "declaración intervencionista respecto a los asuntos internos de Irán" de los titulares de Exteriores de los países G7, después de que estos amenazasen a la república islámica con nuevas sanciones "si continúa su represión de las protestas".

"Los países del G7, bajo la influencia de EEUU y del régimen sionista, ignoran conscientemente el hecho evidente de que las reuniones pacíficas del pueblo iraní se convirtieron en violencia por el movimiento organizado de agentes terroristas equipados por el régimen sionista, durante los cuales un gran número de manifestantes y fuerzas del orden y de seguridad fueron atacados, heridos o perdieron la vida", expresó el Ministerio de Exteriores en un comunicado difundido en redes.

Protestas en Europa

Donde sí continúan las manifestaciones es en diferentes países de Europa. De este modo, la Policía británica ha confirmado un número todavía no concretado de agentes heridos y manifestantes detenidos en el transcurso de una protesta convocada para este pasado viernes por la noche ante la Embajada de Irán en Londres dentro de la crisis que atraviesa la república islámica.

En un comunicado publicado en redes sociales, la Policía Metropolitana de Londres ha indicado que entre los detenidos hay un individuo que consiguió llegar hasta el tejado de la Embajada y arrancó una bandera. Ha sido arrestado por daños criminales, invasión de propiedad diplomática y agresión a la Policía. Además, varios de los manifestantes arrojaron "proyectiles" a los agentes antes de la llegada de refuerzos que se han pasado la noche ante la misión diplomática iraní.

En Roma, cientos de personas se manifestaron en solidaridad con el pueblo iraní para pedir el "no a la dictadura". La movilización, convocada por Amnistía Internacional y la organización Mujeres, Vida, Libertad, Paz y Justicia, tuvo lugar este viernes en la Plaza del Campidoglio, frente a las puertas del Ayuntamiento romano, donde se desplegaron banderas iraníes y carteles en los que se podía leer "Vergüenza" o "Basta a las ejecuciones en Irán".

También se registraron momentos de tensión, cuando personas afines al régimen se enfrentaron a algunos de los manifestantes, aunque la Policía intervino rápidamente para evitar incidentes mayores. "¡Paren! Dejen de matar, de condenar a muerte, de arrestar. Está en marcha una verdadera caza de personas; basta. El mundo los está observando. Han intentado oscurecer a Irán, pero no lo han logrado", denunció, en declaraciones a EFE, el portavoz de Amnistía Internacional en Italia, Riccardo Noury.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.