Javier Chicote critica que se esté "politizando" el caso de Julio Iglesias: "Paco Salazar era un cargo de un partido, pero él no"

Javier Chicote, jefe de investigación de 'ABC', ha reaccionado en laSexta Xplica a las denuncias contra Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales y ha expresado que él considera "un error politizar absolutamente todo". Se han hablado de dos casos que son absolutamente distintos, el de Julio Iglesias y el de Paco Salazar, porque Paco Salazar es un alto cargo de un partido y le denuncian mujeres de ese partido, por lo que es un problema eminentemente político porque ocurre en el seno de un partido", ha destacado.

Sin embargo, Chicote ha señalado que "en el caso de Julio Iglesias, es verdad que tiene simpatías por un determinado partido y eso lógicamente lo está utilizando el partido de enfrente", pero ha apostillado que en el caso del artista "no está la política metida", sino que es "una presunta agresión sexual o dos presuntas agresiones sexuales que la Justicia tendrá que aclarar".

Así, el periodista ha manifestado que lo que él ve "con cierta tristeza es que los unos y los otros cuando aparece algún caso de este tipo, hacen su cálculo político, su cálculo electoral y en función de qué pueden ganar, lo toman de una forma o de otra".

