Bustinduy tilda de "injusta e ineficaz" la medida del PSOE en vivienda: "Lo primero es proteger a los inquilinos"

¿Qué ha dicho? El ministro de Consumo ha defendido la posición de Sumar de prorrogar los contratos sin que se bonifique fiscalmente a los caseros: "Es algo que hemos hecho ocho veces".

Pablo Bustinduy ha estado en laSexta Xplica para hablar, entre otras cosas, de vivienda. De la posición de Sumar con respecto a la medida anunciada por el PSOE de bonificar a los caseros en caso de que renueven al mismo precio los contratos de alquiler. Porque expiran, como ha afirmado el ministro de Consumo, "632.000 que afectan a 1,6 millones de personas". En sus palabras a José Yélamo, ha tildado la propuesta socialista de "injusta e ineficaz".

"La vivienda es el principal problema de la clase trabajadora. Queremos que se prorroguen los contratos y que todo siga como está. Que los caseros sigan recibiendo las rentas del alquiler, que suben con el IPC, y que los inquilinos tengan garantía en sus vidas. Es plenamente constitucional, daría estabilidad y permitiría neutralizar esa espiral alcista del mercado del alquiler. Queremos una solución en la que no pierde nadie", ha afirmado.

En ese sentido, ha hablado de la Ley de Vivienda de 2023 que apoyó Sumar y que ya incluía las bonificaciones: "En una zona tensionada se pone un tope a los precios. Entonces, en esas condiciones, se bonifica. No es lo mismo que mandar un mensaje que diga que intervenir en materia de vivienda es eliminar impuestos a los propietarios".

"El mensaje que mandas es que en España por trabajar pagas impuestos pero por recibir rentas no los pagas. Esto no es correcto, y además es ineficaz porque con las fuertes subidas al alquiler no compensaría. Los precios han subido más que la bonificación fiscal", ha insistido Bustinduy, que ha hecho hincapié en los "tres meses de negociación con el PSOE": "No compartimos ese modelo, y si nono ha sido objeto de acuerdo no es por cabezonería. Es porque creemos que es una medida injusta e ineficaz que no resolvería el problema. La mejor solución sería la prórroga de los contratos, algo que hemos hecho ocho veces".

El ministro de Consumo ha puesto el foco en la diferencia entre los pequeños propietarios y los rentistas, haciendo especial mención a estos últimos: "El mercado inmobiliario se ha convertido en un foco de especulación donde se invierte para lograr el mayor beneficio económico posible. El incremento de precios solo se explica porque hay actores que acaparan vivienda para que suban el precio de los alquileres al máximo. Si se construye más vivienda, ¿cómo compite un joven con un fondo de inversión internacional?"

Bustinduy, ante la situación, ha afirmado que es "hora de intervenir el mercado de la vivienda": "Es el primer problema de la clase trabajadora. Los avances que se han hecho, esa mejora salarial es algo que la vivienda se lleva como una aspiradora".

"Es que además no genera nada. El rentismo no genera ni empleo ni inversión, lo único que hace es extraer riqueza. Y lo primero es proteger a los inquilinos. Queremos una prórroga de los contratos. Queremos prohibir esa compra especulativa de vivienda", ha expuesto el ministro, que afirma que en España "hay personas jurídicas que tienen 15.000 o 20.000 viviendas".

Por otra parte, Bustinduy ha hecho mención a los pisos turísticos existentes en el país: "Han contribuido a tensionar los mercados de alquiler en las grandes ciudades y en las zonas costeras. Donde antes había familias y negocios ahora están estos hoteles alternativos".

"Son empresas que tienen miles de pisos, y una gran parte de esta actividad se ha hecho de manera ilegal. Hemos sancionado pisos ilegales. ¿Alguien se imagina 65.000 comercios, bares o taxis ilegales? Hemos puesto orden, ninguna empresa está por encima de la ley", ha expresado el ministro.

