Hoy, en Lo de Évole, Jordi Évole viaja a Londres para encontrarse con Manuel Carrasco en una noche para recordar

Lo de Évole regresa a laSexta con el estreno de su séptima temporada consolidado como uno de los programas más vistos de la cadena. Jordi Évole arranca con una conversación íntima junto a Manuel Carrasco en las calles de Londres.

Jordi Évole vuelve a laSexta este domingo con la séptima temporada de Lo de Évole después de cerrar la anterior como el programa más visto de la cadena por sexto año seguido.

El regreso llega con nuevas entregas que mantienen la esencia del programa: conversaciones largas y profundas que trascienden la entrevista tradicional para adentrarse en el lado más personal de sus protagonistas.

Un arranque en Londres junto a Manuel Carrasco

La nueva temporada arranca con un viaje a Londres, donde Jordi Évole se cita con Manuel Carrasco, uno de los artistas españoles más reconocidos no solo a nivel nacional, sino también internacional. El músico onubense recibe al presentador en la capital británica y juntos viven una noche poco habitual, recorriendo la ciudad entre paseos, comidas (y bebidas) típicas y música en directo.

De Isla Cristina a los estudios Abbey Road

Carrasco saltó a la fama en 2002, tras su participación en Operación Triunfo, una experiencia que transformó por completo la vida de un joven procedente de una familia humilde de Isla Cristina (Huelva). Desde entonces, su trayectoria se ha construido con paciencia: tras quedar segundo en el concurso, pasó más de una década actuando en salas y teatros antes de dar el salto definitivo a los grandes recintos y estadios.

Hoy es el artista español que más entradas ha vendido en un solo concierto y graba sus discos en estudios de referencia internacional, como el legendario Abbey Road.

Una conversación íntima y sin filtros

Durante su encuentro en Londres, Jordi y Manuel pasean por las calles, comparten fish and chips, se toman unas pintas en un pub y llegan incluso a subir juntos a un escenario en una sesión de open mic. En la charla, el cantante rememora su infancia, cuando ayudaba a su familia vendiendo marisco o realizando trabajos ocasionales para salir adelante.

También aflora un Manuel Carrasco comprometido, que no rehúye posicionarse contra la xenofobia o reivindicar sus raíces andaluzas, tanto en su música como en su discurso. El programa aborda además los aspectos menos agradables de su paso por Operación Triunfo y de sus primeros años en la industria musical.

Una temporada con invitados muy diversos

Más allá del estreno con Carrasco, Lo de Évole continuará apostando esta temporada por formatos adaptados a cada invitado, con las relaciones humanas como eje central. Cada entrega buscará mostrar facetas poco conocidas de personajes con trayectorias sólidas y personalidades marcadas.

Entre los protagonistas de esta séptima temporada se encuentran:

Iñaki Urdangarín, en una entrevista que se grabará próximamente coincidiendo con la publicación de sus memorias.

Lola Herrera, referente indiscutible del teatro español, que sigue activa a sus 90 años y sin pelos en la lengua.

Fernando Tejero, que repasará tanto su éxito profesional como los momentos más complejos de su vida personal.

Alba Flores, en una conversación cargada de recuerdos familiares y reencuentros, con el Rastro madrileño como escenario.

Juan José Millás, que recibirá a Jordi en su casa de la costa asturiana para reflexionar sobre su vida y la sociedad actual.

Loles León, que paseará por la Barceloneta, su barrio de siempre, donde es una vecina más.

Manu Sánchez, que abrirá las puertas del Cartuja Center de Sevilla, con el auditorio lleno de un público entregado.

Liderazgo consolidado en laSexta

El programa cerró su sexta temporada como el espacio más visto de laSexta del año, liderando por sexto ejercicio consecutivo y logrando su mejor dato de los últimos tres años, con un crecimiento de un punto.

Además de en laSexta, Lo de Évole puede verse en atresplayer y, fuera de España, en Antena 3 Internacional y en la versión internacional de la plataforma.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.