Una enfermera explota ante sus condiciones de trabajo: "Hago seis noches al mes y me pagan 200 euros por estar diez horas de pie"

Una enfermera con casi 20 años de experiencia, denunció en laSextaXplica la precariedad del sector alertando sobre la falta de personal: "En España, la media de enfermeras por cada 1.000 habitantes está muy por debajo de la europea".

Tras casi 20 años de contratos temporales, Lorena González consiguió una plaza fija como enfermera, pero denuncia que la precariedad persiste en su puesto. Su sueldo base no llega a 1.100 euros, y aunque recibe complementos por noches, fines de semana y festivos, los ingresos siguen siendo bajos: "Hago seis noches al mes. Me pagan poco más de 200 euros por estar diez horas de pie, cuidando yo sola a 20 pacientes".

Además, Lorena critica la falta de personal en los centros sanitarios, señalando que los ratios de enfermeras por habitante en España están muy por debajo de la media europea y de las recomendaciones de la OMS, lo que obliga a "trabajar al límite".

