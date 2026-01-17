La UE y Mercosur firman su "histórico" acuerdo con un mensaje para Trump: "Optamos por la cooperación en vez de por la división"

¿Por qué es importante? El tratado, firmado en Asunción, supone la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo con un mercado de más de 700 millones de personas.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha calificado de "histórico" el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, firmado en Asunción, que crea la mayor zona de libre comercio del mundo con un mercado de más de 700 millones de habitantes. Peña destacó que este acuerdo une a dos de las regiones más importantes del mundo y promueve una nueva hermandad entre Europa y América. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, afirmó que el tratado es un logro generacional que envía un mensaje poderoso de cooperación. Javier Milei, presidente de Argentina, señaló que este acuerdo es un punto de partida hacia la apertura. La UE es el segundo socio más importante de Mercosur en comercio de bienes, representando el 17% del comercio total en 2024.

"Histórico". Así ha definido Santiago Peña, presidente de Paraguay, el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. El acuerdo que ya se ha firmado en Asunción, la capital del país sudamericano, y que supone la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo con un mercado de más de 700 millones de habitantes a ambos lados del Atlántico.

Un acuerdo que, cuenta el dirigente paraguayo, "marca un hito". Que supone "unir a dos de las regiones y mercados más importantes del mundo". "Trabajemos juntos para construir una nueva hermandad, europea y americana", ha expresado Peña.

Ha afirmado un dirigente que ha remarcado la apuesta por el multilateralismo para superar las "tinieblas primigenias" del unilateralismo, citando una leyenda del origen del mundo según la mitología guaraní.

Mundo al que, según afirma Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europa, se manda un "mensaje muy poderoso" con este tratado. "El acuerdo con Mercosur es el logro de una generación para beneficio de las próximas generaciones. Larga vida a la amistad entre nuestros pueblos y nuestros países", ha expuesto.

"Optamos por la cooperación por delante de la división. Los países de América Latina han rechazado la rivalidad y han reafirmado la democracia. Han unido a los pueblos a través de las fronteras y de los ríos", ha expresado Von der Leyen.

Con la ausencia de Lula da Silva, presidente de Brasil, Javier Milei, su homólogo argentino, ha advertido que la firma del acuerdo "no es un punto de llegada sino de partida". "Celebramos haber alcanzado un objetivo pero, sobre todo, estamos ratificando un rumbo. Se ha elegido la apertura", ha afirmado.

En la cita de Asunción han participado también el presidente del Consejo Europeo, António Costa; el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi; el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, o el ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira.

La UE es el segundo socio más importante del Mercosur en el comercio de bienes, con una representación de cerca del 17% del comercio total en 2024 según datos comunitarios. En euros, superó los 111.000 millones con un total de 55.200 millones en exportaciones y 56.000 millones en importaciones.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.