Los venezolanos confían en Trump y entienden que se reúna con Delcy: "Es una forma menos sangrienta de hacer las cosas"

¿Qué podemos esperar? Los ciudadanos insisten en "una Venezuela en libertad y en democracia" y piden paciencia con el plan de la Casa Blanca. El republicano, más con Rodríguez que con Machado.

Dos semanas después de la intervención militar de Donald Trump en Venezuela, la situación sigue sin cambios significativos. Aunque muchos venezolanos celebraron inicialmente la captura de Nicolás Maduro, el presidente estadounidense parece más enfocado en el petróleo que en el fin del régimen chavista. En su discurso, mencionó varias veces el petróleo y a la opositora María Corina Machado, quien busca apoyo internacional. Mientras Trump se reúne con Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro, los venezolanos en España piden paciencia y libertad para los presos políticos. La oposición denuncia que solo se han liberado unos pocos de los más de 800 presos políticos en Venezuela.

Dos semanas han pasado desde la intervención militar de Donald Trump en Venezuela. Desde el bombardeo a Caracas. Desde que EEUU capturase a Nicolás Maduro. De esa imagen tras la que se esperaba el fin del régimen chavista. Que hizo que muchos venezolanos salieran a celebrarlo. Pero no. De momento, nada. Porque el presidente estadounidense tiene otros planes. Porque él tiene la mente más en el petróleo.

Un petróleo al que mencionó decenas de veces el mismo día de la captura del líder venezolano. Un día en el que, en su discurso, también hizo referencia a María Corina Machado. A la opositora venezolana. A quien ha recibido en la Casa Blanca y que le ha regalado el Nobel de la Paz para ver si así sí. Para ver si el "ella no tiene el apoyo o el respeto en Venezuela" que Trump mencionó cambiaba en algo.

Pero Trump se ha fijado en Delcy Rodríguez. En quien fuese vicepresidenta de Nicolás Maduro y con quien, dice, han trabajado "muy bien". Mientras, los venezolanos que viven en España piden paciencia y confían en Washington.

Que tienen fe en Trump. "Entiendo que se reúna con Delcy Rodríguez, es una forma menos sangrienta de que ocurran las cosas", expresan, mientras insisten en que quieren que "Venezuela sea de los venezolanos pero en libertad y en democracia".

Pero todos tienen una exigencia. Porque afirman que lo "más importante" es la "liberación de los presos políticos". "Un compañero tiene a su padre preso desde septiembre. No le permiten tener atención médica".

Su deseo, regresar a Venezuela: "No hay un día de mi vida que no sueñe con poder volver a mi casa y abrazar a mi familia".

Según cuenta la oposición, el Gobierno de Venezuela apenas ha liberado a un centenar de los más de 800 presos políticos que hay en las cárceles del país.

María Corina Machado, mientras, salió sonriente de su reunión a puerta cerrada con el presidente de EEUU. La líder opositora afirmó que cuenta con él para "la libertad de Venezuela" al tiempo en que el jefe de la CIA se reunía con Delcy Rodríguez.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.