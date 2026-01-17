La Policía investiga dos nuevas agresiones del cirujano acusado de violar a una paciente sedada en Murcia

Los detalles Ha sido una enfermera próxima al acusado la que ha denunciado "comportamientos anómalos" en al menos dos intervenciones.

Un cirujano plástico fue detenido en diciembre por presuntamente violar a una paciente anestesiada en un quirófano alquilado del hospital IMED Virgen de la Fuensanta, en Murcia, lo que llevó a su ingreso en prisión. Un mes después, la Policía investiga otros dos posibles casos de agresión sexual por el mismo médico. Las dos nuevas víctimas declararon sentir dolor vaginal tras una liposucción, algo que el doctor calificó de normal. Las enfermeras observaron comportamientos sospechosos, como el cambio de orientación de la camilla y movimientos inusuales del médico. Un vídeo del propio doctor y testimonios de las enfermeras fueron claves en su arresto. La investigación sigue abierta para identificar posibles nuevas víctimas.

Un cirujano plástico era detenido en diciembre por violar presuntamente a una paciente anestesiada en un quirófano alquilado del hospital IMED Virgen de la Fuensanta, en Murcia, hechos por los que ingresó en prisión. Ahora, un mes después, la Policía investiga, según ha adelantado 'La Opinión de Murcia', otros dos posibles casos de agresión sexual por parte del mismo doctor.

Estas dos mujeres habrían declarado que tras someterse a una liposucción, sintieron dolor en la vagina, algo que comunicaron a este médico, quien informó de que era algo normal.

En el caso de la primera víctima, cuya historia salió a la luz en diciembre, fueron las enfermeras presentes quienes dieron la voz de alarma tras identificar diferentes comportamientos del doctor que les llamaron la atención, como el cambio de la orientación de la camilla para evitar ser visto y controlar entrada y salida del quirófano.

En esta nueva investigación, otra enfermera habría visto cómo el cirujano cambió la camilla de posición de nuevo entre excusas. En los tres escenarios, sanitarias sostienen que el médico hizo "movimientos pélvicos oscilantes para delante y para atrás". Es por ello que ha denunciado "comportamientos anómalos".

La primera agresión, las enfermeras aseguraron que el presunto autor hizo "el gesto de subirse los pantalones y se quitó la bata de forma inusual". Una de las pruebas cruciales fue el vídeo que grabó el propio doctor para subirlo a redes sociales mostrando los cambios tras sus operaciones. Según destaca el atestado policial que supuso su ingreso en prisión provisional sin fianza el 13 de diciembre, "llevó a cabo la presunta agresión con total impunidad, descaro y delante de otras personas, siendo un indicio de que no era la primera vez".

Ahora la sombra de la sospecha se alarga con estas dos denuncias, mientras se continúa investigando si existen más víctimas.

