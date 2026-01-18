¿Participará España en el envío de tropas a Groenlandia? Enma López (PSOE) responde en laSexta Xplica

La portavoz adjunta del PSOE ha afirmado que "se participará siempre y cuando no sea una cuestión de ir por libre, sino que así lo decida la Unión Europea o así lo decida la OTAN".

"¿Va a haber soldados españoles en Groenlandia?", ha preguntado José Yélamo a la secretaria de Estudios y Programas y portavoz adjunta del PSOE, Enma López,a lo que la política socialista ha respondido que "lo que se ha dicho por parte del Gobierno es que se participará siempre y cuando no sea una cuestión de ir por libre, sino que así lo decida la Unión Europea o así lo decida la OTAN, que es como funcionan estas cosas".

"De todas formas, creo que es indiscutible el compromiso de España y en especial del Gobierno de Pedro Sánchez con la paz. Lo hemos demostrado en Gaza, reconociendo a Palestina. Lo hemos demostrado en Ucrania, también con Venezuela, y lo seguiremos demostrando", ha defendido López, a lo que ha añadido que "cada cuestión tiene su tiempo y su procedimiento".

Así, ha dicho que esto ocurrirá "si así lo considera tanto la Unión Europea como la OTAN llegado el momento", a lo que ha apostillado que "ojalá no tuviera que llegar". "Y la pregunta también es, llegado ese caso, ¿qué harían el resto de fuerzas políticas? ¿Qué haría el Partido Popular?", se ha preguntado.

