Ahora

Lanza una pregunta al PP

¿Participará España en el envío de tropas a Groenlandia? Enma López (PSOE) responde en laSexta Xplica

La portavoz adjunta del PSOE ha afirmado que "se participará siempre y cuando no sea una cuestión de ir por libre, sino que así lo decida la Unión Europea o así lo decida la OTAN".

Enma López (PSOE)

"¿Va a haber soldados españoles en Groenlandia?", ha preguntado José Yélamo a la secretaria de Estudios y Programas y portavoz adjunta del PSOE, Enma López,a lo que la política socialista ha respondido que "lo que se ha dicho por parte del Gobierno es que se participará siempre y cuando no sea una cuestión de ir por libre, sino que así lo decida la Unión Europea o así lo decida la OTAN, que es como funcionan estas cosas".

"De todas formas, creo que es indiscutible el compromiso de España y en especial del Gobierno de Pedro Sánchez con la paz. Lo hemos demostrado en Gaza, reconociendo a Palestina. Lo hemos demostrado en Ucrania, también con Venezuela, y lo seguiremos demostrando", ha defendido López, a lo que ha añadido que "cada cuestión tiene su tiempo y su procedimiento".

Así, ha dicho que esto ocurrirá "si así lo considera tanto la Unión Europea como la OTAN llegado el momento", a lo que ha apostillado que "ojalá no tuviera que llegar". "Y la pregunta también es, llegado ese caso, ¿qué harían el resto de fuerzas políticas? ¿Qué haría el Partido Popular?", se ha preguntado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump responde e impondrá aranceles del 10% a los países europeos con tropas en Groenlandia desde el 1 de febrero
  2. La UE y Mercosur firman su "histórico" acuerdo con un mensaje para Trump: "Optamos por la cooperación en vez de por la división"
  3. Los venezolanos confían en Trump y entienden que se reúna con Delcy: "Es una forma menos sangrienta de hacer las cosas"
  4. Bustinduy tilda de "injusta e ineficaz" la medida del PSOE en vivienda: "Lo primero es proteger a los inquilinos"
  5. Las protestas en Irán disminuyen y su líder señala a Trump como el "culpable" de las muertes: "Es una sedición americana"
  6. La Policía investiga dos nuevas agresiones del cirujano acusado de violar a una paciente sedada en Murcia