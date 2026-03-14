Miguel Sebastián: "Trump está deseando acabar lo antes posible con la guerra en Irán"

El profesor, en el programa de José Yélamo, ha llamado a no dejarse llevar "por el pánico" y apunta a la "duración del conflicto" como clave.

Miguel Sebastián ha estado en laSexta Xplica para analizar las consecuencias de la guerra de Irán. Del conflicto en Oriente Medio. De unos bombardeos que tienen en jaque a la economía mundial y sobre los que ha hablado el profesor en el programa de José Yélamo.

En ese sentido, ha apuntado a algo importante: "La clave es saber la duración del conflicto, como decía el embajador Rupérez".

Para él, "Trump está deseando acabar con la guerra lo antes posible": "Le va a ir mal a EEUU a nivel económico, no solo al resto del mundo".

Sin embargo, ha puesto un matiz en el conflicto en cuanto a su repercusión global: "Creo que no hay que dejarse llevar por el pánico".

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