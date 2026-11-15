Colapsa una casa en Riba-roja d'Ebre (Tarragona) y buscan a una persona que podría haber quedado atrapada entre los escombros

Los detalles Hasta diez dotaciones de Bomberos han sido activadas tras el derrumbe: "Trabajamos con la posibilidad de que una persona haya quedado atrapada", han señalado desde el cuerpo.

Este domingo, los Bombers de la Generalitat trabajan en el colapso de una casa en Riba-roja d'Ebre, Tarragona, donde podría haber una persona atrapada bajo los escombros. El aviso del derrumbe llegó al 112 a las 8:02, movilizando a diez dotaciones de bomberos al lugar. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) también ha activado dos ambulancias. Bombers de la Generalitat de Catalunya compartió en su perfil de X una imagen de la vivienda derrumbada, informando sobre el incidente. Añade laSexta como tu medio de referencia en Google para no perderte la actualidad y el mejor contenido.

Los Bombers de la Generalitat trabajan este domingo en una casa en Riba-roja d'Ebre (Tarragona) que ha colapsado "completamente" y donde existe la "posibilidad" de que una persona haya quedado atrapada bajo los escombros, tal y como han indicado desde el cuerpo.

Ha sido a las 8:02 de este domingo cuando el 112 ha recibido el aviso del derrumbe, tras lo que diez dotaciones de Bomberos se han desplazado hasta el lugar del suceso. Por su parte, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activado dos ambulancias.

En una publicación en su perfil de X, Bombers de la Generalitat de Catalunya han informado de lo ocurrido y han publicado una imagen en la que se puede ver la vivienda que ha colapsado convertida en escombros. Por el momento, se desconocen las causas del colapso.

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