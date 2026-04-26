Ahora

"Mucha mierda"

El mensaje de bienvenida a laSexta de Wyoming a Aimar Bretos: "Algunos llevan aquí 20 años, así que aplícate"

El presentador de El Intermedio le ha deseado mucha suerte al periodista en su nuevo programa que se estrena este próximo miércoles en laSexta a las 23:00.

El mensaje de bienvenida a laSexta de Wyoming a Aimar Bretos: "Algunos llevan aquí 20 años, así que aplícate"

La Noche de Aimar se estrena este próximo miércoles en laSexta a las 23:00. Precisamente después de El Intermedio, el programa presentado por el Gran Wyoming, quien le ha dejado un mensaje de bienvenida a Aimar Bretos en laSexta Xplica.

"Bueno Aimar ya me he enterado de que vienes a la cadena a hacer un programa. Esto está siendo un All Star TV, qué nivel. Bueno, mucha mierda. Algunos llevan aquí 20 años, o sea, aplícate que aquí hay material y camino. Enhorabuena y que vaya muy bien", ha dicho.

Aimar Bretos le ha escuchado desde el plató con José Yélamo y ha reconocido que tiene una "conversación pendiente" con Wyoming: "Porque me tiene que explicar cómo es esto de la tele, dónde están las minas para no pisarlas y qué hay que hacer para aguantar con esa energía".

"E igual podríamos invitarle algún día", ha dejado caer el periodista.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Guerra en Irán, en directo | Trump cancela el viaje de su delegación a Pakistán después de que el ministro de Exteriores iraní abandonara Islamabad sin esperarles
  2. "Prioridad nacional" en toda España, el objetivo de Abascal para su medida racista acordada con el PP en Extremadura y Aragón
  3. Mónica García regresa a la Comunidad de Madrid y se presentará a las primarias de Más Madrid para "plantar cara a Ayuso"
  4. Hallan a un matrimonio con disparos en su cama en una vivienda de Lena: el hombre ha muerto y la mujer, herida
  5. Susto en la Feria de Abril: dos personas se quedan suspendidas en el aire tras romperse la cuerda de una atracción
  6. Béziers, la 'pequeña España' del sur de Francia donde más del 30% de su población es de origen español