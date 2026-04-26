El mensaje de bienvenida a laSexta de Wyoming a Aimar Bretos: "Algunos llevan aquí 20 años, así que aplícate"

El presentador de El Intermedio le ha deseado mucha suerte al periodista en su nuevo programa que se estrena este próximo miércoles en laSexta a las 23:00.

La Noche de Aimar se estrena este próximo miércoles en laSexta a las 23:00. Precisamente después de El Intermedio, el programa presentado por el Gran Wyoming, quien le ha dejado un mensaje de bienvenida a Aimar Bretos en laSexta Xplica.

"Bueno Aimar ya me he enterado de que vienes a la cadena a hacer un programa. Esto está siendo un All Star TV, qué nivel. Bueno, mucha mierda. Algunos llevan aquí 20 años, o sea, aplícate que aquí hay material y camino. Enhorabuena y que vaya muy bien", ha dicho.

Aimar Bretos le ha escuchado desde el plató con José Yélamo y ha reconocido que tiene una "conversación pendiente" con Wyoming: "Porque me tiene que explicar cómo es esto de la tele, dónde están las minas para no pisarlas y qué hay que hacer para aguantar con esa energía".

"E igual podríamos invitarle algún día", ha dejado caer el periodista.

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