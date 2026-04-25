Wyoming: "No he visto ningún político de ningún partido defendiendo a Ábalos; en la Kitchen cierran filas"

¿Qué ha dicho? El presentador de El Intermedio ha comparado el caso Koldo con la Kitchen o la Gürtel, recordando que allí el Partido Popular salió a decir que era una "operación contra ellos".

El Gran Wyoming ha concedido una entrevista a José Yélamo en laSexta Xplica donde ha analizado la actualidad nacional e internacional y, en un momento de la misma, ha analizado el caso Koldo.

Al ser preguntado por Yélamo, considera que esta causa todavía no está "amortizada" para el PSOE: "En el fondo estamos hablando de la corrupción clásica y cutre. Tú me das pasta a cambio de adjudicaciones. En esto tiene que intervenir la Justicia con toda la fuerza y que les caiga todo el peso de la ley".

Ahora bien, ha comparado la reacción política contra los protagonistas de esta causa con lo que ocurre con la operación Kitchen: "A día de hoy no he visto ningún político de ningún partido defendiendo a Ábalos. Sin embargo, en la Kitchen cierran filas".

"Yo recordaría que esto no es nuevo en Rajoy. Cuando salió a la luz el caso Gürtel salió la plana mayor del PP con Rajoy a la cabeza diciendo que aquello no era un caso del PP, sino un caso contra el PP. En su día no fue cuestionado por la plana mayor de la judicatura diciendo 'eso es impresentable'", ha afirmado.

De hecho, ha concluido su reflexión señalando que la "primera víctima" de ese caso fue el juez instructor, Baltasar Garzón: "Este señor ya no es juez, se lo cargaron".

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