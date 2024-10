Guillermo Calavia, mecánico de profesión, habló en laSexta Xplica del éxito que supuso la reducción de la jornada laboral en su lugar de trabajo. "Se han eliminado los sábados o se abre uno de cada cinco y en horario de mañanas, la apertura se ha reducido de ser hasta las 21:00 a las 19:00 horas, y los mecánicos van con una jornada intensiva hasta las 17:00 horas, manteniendo el mismo salario que, por cierto, tienen ligeramente por encima de lo que marca el convenio, más los pluses", señaló.

Así, Calavia subrayó que "no solo no ha perdido dinero la empresa, sino que está facturando más, simplemente por la felicidad de los propios trabajadores, que rinden mucho más". "Y la facturación, que no es precisamente pequeña, es una muestra de ello", añadió el mecánico, quien defendió que "si la rentabilidad de tu negocio depende de la falta de conciliación de los trabajadores o de la precariedad, tu negocio no es el servicio del producto que vendes".