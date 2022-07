Loreto Ochando defendió en laSexta Noche que las campañas sobre diversidad "son absolutamente necesarias" porque, según dijo, "por desgracia, cada vez tenemos más problemas de bullying por culpa de la estética" y "cada vez tenemos más problemas de anorexia y bulimia asociados a los cánones de belleza que nos impone la sociedad, las redes sociales".

"Parece que si no te pareces a Scarlett Johansson o a Elsa Pataky no puedes colgar una foto en Instagram porque te dicen de todo. Hay que meterle a la gente en la cabeza que da igual el cuerpo que tenga la mujer o el hombre, tú no puedes meterte con las personas por su físico", manifestó.

Así, la periodista habló en el programa de su caso personal: "Yo cada vez que salgo en la tele, de cada diez comentarios negativos sobre mi discurso, ocho son por mi físico". "Si por cada vez que me han llamado 'gorda' en redes me dieran un euro, no tendría que venir porque sería la tía más rica de España. Y esto se traslada a la playa, a la vida ordinaria", expresó.