Loreto Ochando respondió en laSexta Noche a la polémica suscitada por la decisión de la reina Letizia de no santiguarse durante la ofrenda al apóstol Santiago. "El respeto se demuestra de otras formas. Yo entro en una iglesia y muestro todo el respeto del mundo, pero a mí no me pidas que me santigüe, porque va en contra de mi no creencia", expresó.

Así, la periodista defendió que Letizia "es la reina de todos los españoles, los creyentes y los ateos". "Estar en una iglesia no implica el tener que santiguarse. No vivimos en el siglo XIV. Se puede mostrar el respeto de 1.000 maneras, como agachando la cabeza, y no tienes por qué santiguarte si no crees en eso", subrayó.