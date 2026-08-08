Jorge Dezcallar, exdirector del CNI, avisa de nuevas entradas masivas en Ceuta: "Volverá a suceder en el futuro"

El experto señala en laSexta Xplica que "parece ser que por las redes sociales se está intentando movilizar a una serie de gente".

La posibilidad de que se produzca una nueva entrada masiva de migrantes en Ceuta vuelve a estar sobre la mesa. Ante los rumores sobre un posible intento el próximo 15 de agosto, el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y exembajador de España en Marruecos, Jorge Dezcallar, reconoce en laSexta Xplica que desconoce qué información maneja actualmente el servicio de inteligencia, aunque sí apunta a que existen movimientos en redes sociales para tratar de movilizar a personas.

"No sé lo que dice el CNI", admite Dezcallar al ser preguntado por una posible entrada masiva el día 15. Sin embargo, señala que "parece ser que por las redes sociales se está intentando movilizar a una serie de gente".

El exdirector del CNI asegura que no puede confirmar si ese intento llegará a producirse, aunque añade: "Si el CNI dice que piensa que sí, pues yo tiendo a pensar que lo que dice el CNI es verdad y, en consecuencia, lo creo".

Preguntado directamente por si lo ocurrido entre el 30 y el 31 de julio en Ceuta puede volver a repetirse, Dezcallar es más contundente: "Bueno, yo creo que sí, que es cuestión de tiempo", afirma.

El exembajador recuerda que no sería la primera vez que se produce una situación de estas características. En 2021, miles de personas entraron en Ceuta en plena crisis entre España y Marruecos, después de que España acogiera por razones humanitarias al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

"Ha sucedido ahora y volverá a suceder en el futuro", sostiene Dezcallar.

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