laSexta Noche analiza las posibles consecuencias, salidas y soluciones al conflicto catalán con Inés Arrimadas

Inés Arrimadas: "Me niego a que 47 millones de españoles estemos pendientes a lo que haga la CUP"

"Intentarán seguir liando el tema y dando una respuesta ambigua", afirma Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos Cataluña, que pide sentido común y que la "normalidad democrática" vuelva a Cataluña.

"No hay miedo a hacer el referéndum, pero no se puede trocear la soberanía nacional"

Inés Arrimadas insiste en que prefiere hablar de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. "España está suspendida en muchos aspectos por el tema independentista", añade.

"Están recogiendo firmas en Internet para hacerme 'persona non grata' en el pueblo de mi marido"

"He tenido amigos que me dejaron de hablar cuando me presenté a Ciudadanos", afirma Inés Arrimadas, que explica que una iniciativa en Change.org pide que se le declare 'persona non grata' en Ripoll.

"Yo creo que hay que reconectar con los catalanes que se han desconectado"

Arrimadas afirma que con la reforma constitucional no se acabarían las reformas. "Que nadie se piense que esto se hará en unos meses para convencer a Puigdemont", añade.