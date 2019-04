Inés Arrimadas: "Están recogiendo firmas en Internet para hacerme 'persona non grata' en el pueblo de mi marido"

AFIRMA QUE EN CATALUÑA HAY FRACTURA SOCIAL

"He tenido amigos que me dejaron de hablar cuando me presenté a Ciudadanos", afirma Inés Arrimadas, que explica que una iniciativa en Change.org pide que se le declare 'persona non grata' en Ripoll. La presidenta de Ciudadanos Cataluña afirma que hay conflicto y fractura social, "y eso ya no lo puede negar ni el señor Puigdemont", apunta.