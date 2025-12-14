El juez Castro, sobre el ultimátum de Yolanda Díaz a Sánchez: "Resetear la composición del Ejecutivo puede tener una cabida"

En 'laSexta Xplica', analizó la situación política del Gobierno y tacha las posibles consecuencias "de esta corrupción" como "escándalosas y deleznables".

Las palabras de la vicepresidenta Yolanda Díaz sobre el Gobierno de Pedro Sánchez han generado una oleada de críticas y análisis en lo que parece ser una crisis política total. La ministra de Trabajo aseguró este viernes en 'Al Rojo Vivo' que el Ejecutivo "así no puede seguir". "Es insoportable la corrupción y los puteros", señaló mostrándose indignada por los casos sexuales que salpican al PSOE, además de los casos de corrupción.

Por su parte, el juez José Castro ha analizado en 'laSexta Xplica' la situación del Gobierno. "Esto es una controversia más política que judicial y yo no soy politólogo", comenzó.

"Desde luego que si hay un clima de corrupción generalizado, o alguien pretende que eso sea así, por supuesto que reformular, reconsiderar o resetear la propia composición del Ejecutivo puede tener una cierta cabida", añadió.

Así, tachaba las las consecuencias políticas "de esta corrupción" como "escándalosas y deleznables": "No las adivino porque no soy politólogo. Mis observaciones son puramente judiciales cuando sobre esos procesos hay oportunidad de opinar y a veces cuando una causa es secreta, opinar es más que dudoso", sentenció Castro.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.