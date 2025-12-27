Ahora

El juez Castro, crítico con la sentencia al fiscal general: "No hay ninguna prueba sobre la revelación de secretos; debería haber sido absolutoria"

El magistrado defendió en laSexta Xplica que "hay una serie de contradicciones que en cualquier sistema ajustado a derecho tendría que conducir a una sentencia absolutoria".

El juez Castro se mostró crítico en una entrevista en laSexta Xplica con la sentencia al fiscal general del Estado. "Tendríamos que decir que el señor Martínez Arrieta se lo ha currado. Ha readaptado una sentencia hábilmente y profusamente argumentada. Pero claro, si tú tienes que argumentar una sentencia cuando ya sabes que el fallo necesariamente es condenatorio, tú enfatizas los argumentos, pones en el centro el acento, en el centro de mira, aquellos argumentos que conduzcan a este resultado y, por supuesto, desprecias aquellos que puedan conducir a un resultado adverso, al resultado de inocencia que ya ha sido frustrado previamente", expresó el magistrado.

Así, Castro subrayó que la sentencia "pretende convencer a los ciudadanos de que entre las dos opciones posibles la más racional y la más ajustada a derecho es la condena". "Y a mí eso no me convence y a muchos juristas por supuesto que tampoco", reconoció el magistrado, quien destacó que "los cinco magistrados han incurrido en francas contradicciones sobre la nota de prensa".

Además, el Juez Castro defendió que "sobre la revelación de secretos de la nota no hay ninguna prueba", tras lo que manifestó que "un hecho probado de una sentencia condenatoria no puede contener dubitación" y que "esa dubitación tiene que llevar necesariamente a una sentencia absolutoria". "Hay una serie de contradicciones que en cualquier sistema ajustado a derecho tendría que conducir a una sentencia absolutoria", concluyó.

