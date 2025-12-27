Rufián: "En Madrid hay gente extraordinaria, pero desde la aparición de Vox casi cualquier político de izquierdas se tiene que cuidar"

El portavoz de ERC en el Congreso lamentó en una entrevista con José Yélamo que "se están normalizando actitudes muy peligrosas".

Gabriel Rufián afirmó en una entrevista con José Yélamo en laSexta Xplica que "Madrid es una ciudad maravillosa con gente extraordinaria, pero desde la aparición de Vox casi cualquier político de izquierdas se tiene que cuidar", ya que, lamentó, "se están normalizando actitudes muy peligrosas".

Además, el portavoz de ERC en el Congreso habló sobre su popularidad, y aunque reconoció que lo que peor lleva de ella es "la falta de privacidad", dijo que no entiende que "haya gente que lleve 20 años en esto y no les conozca nadie". "Eso es que haces algo regu", opinó el político, quien expresó que él no se esconde. "Te guste más o te guste menos, no se puede decir que oculto lo que soy. Soy republicano, catalán, de izquierdas, independentista... y si te gusta lo que hago, mejor", manifestó.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

