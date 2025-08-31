Un joven al que ofrecieron un lavadero como habitación por 400 euros: "Querían hacerme vivir al lado de una lavadora"

Sergio Pro, un joven que busca piso en Madrid, se encontró con un surrealista anuncio en su búsqueda de casa en la que le ofrecían dormir en un lavadero sin ventanas.

El mercado de la vivienda es uno de los grandes problemas que afronta España y la prueba de ello es la oferta que se ha encontrado Sergio Pro. El joven se ha hecho viral en redes sociales después de que se encontrara un anuncio en el que le ofrecían dormir en un lavadero.

"Querían alquilarme un lavadero por 400 euros sin gastos. Literalmente dormía al lado de la lavadora del piso y una cama de 90", explica el joven en el vídeo.

Ya en laSexta Xplica, Sergio ha desvelado que no llegó a visitarlo, pero que el anuncio ya no está. "Querían hacerme vivir al lado de una lavadora por 400 euros y sin ventana. Y he visto habitaciones sin ventana por 600 euros", ha afirmado en el programa.

Ante estas ofertas, el joven admite que todavía no ha podido encontrar piso para entrar ahora en septiembre: "Me ponen cada día una trampa nueva, parece que no quieren que los jóvenes nos emancipemos de casa".

