Un joven que busca independizarse con su pareja: "Una inmobiliaria me pedía una renta de 2.100 euros netos"

Alberto Sam, un joven que trata de independizarse con su pareja, ha aseverado que le han llegado a pedir una renta de más de 2.000 euros netos cuando se interesó por un piso que ni siquiera había visitado.

El problema de la vivienda ha vuelto a ser el debate central de laSexta Xplica y en él se han abordado las dificultades de muchas personas, especialmente los jóvenes, para poder acceder a una casa ya sea mediante compra o alquiler.

Durante el mismo, Alberto Sam, un joven que busca independizarse con su pareja, ha desvelado en el programa la exigencia que le puso una inmobiliaria cuando ni siquiera había visitado el piso en el que estaba interesado.

"En la búsqueda de vivienda, había una casa que nos interesaba para ir a verla. Hablo con la inmobiliaria, me hablan de las condiciones y me pedía una renta de 2.100 euros netos al mes", asegura.

Finalmente, Alberto ha aseverado que no pudieron ni ir a ver el piso y que todavía sigue buscando un inmueble donde independizarse.