David Ojeda, quien paga 600 euros por un piso de 18 metros cuadrados en Madrid, mostró en laSexta Xplica cómo es la vivienda por dentro y expresó que ha quedado "muy bien" porque tiene "muy buen gusto". "Tampoco he invertido mucho tiempo en buscar la casa. Quería vivir solo en Madrid y primero vi un piso en Las Ventas, pero estaba súper lejos, y era un desastre, era como un pasillo en un quinto sin ascensor", señaló, a lo que añadió que en su piso tampoco tiene ascensor, pero que no le importa porque "es un segundo" y así hace "ejercicio".

Así, el joven reconoció estar "muy contento" porque es algo que ha elegido él. "Evidentemente, es una casa súper pequeña, no es lo normal, pero yo lo he decidido así porque quería vivir en el centro de Madrid, en Lavapiés, y es verdad que en las imágenes sale súper mal porque está desordenado y sucio, pero yo la he amueblado a mi gusto", subrayó.

Además, laSexta Xplica recreó en el plató cómo es el piso de David y, al verlo, el joven manifestó: "Viendo este cuadrado me estoy dando cuenta de que la casa no mide 18 metros cuadrados, sino 15".