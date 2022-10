Jesús Soriano, camarero con gran experiencia en el sector hostelero, está detrás de la cuenta de redes sociales 'Soy camarero', espacio en el que comparte las condiciones y sueldos precarios que siguen ofertándose en este precario negocio. En laSexta Xplica ha resumido su situación y la de muchos miles: "Hacemos muchas más horas de las que tenemos contratadas, no tenemos el descanso que deberíamos tener, se suele librar un día y no dos cuando el mínimo es de uno y medio. Queremos que se suba el sueldo, pero también un horario que se cumpla, que tampoco se hace en muchos casos".

Por su parte, Kike Júlvez, hostelero, cree que subir los salarios perjudicaría al sector. Asimismo, ha asegurado que "cada vez hay muchas más empresas de hostelería que cumplen a rajatabla el convenio", y ha detallado: "Los trabajadores hacen jornadas de 40 horas, se respetan los días de vacaciones y los festivos que trabajan, y por supuesto los sueldos. Esa es la tendencia que yo percibo. Puede que haya empresas que todavía se saltan el convenio, pero la tendencia es que el sector se está profesionalizando".

En este punto ha intervenido el periodista económico José María Camarero, que ha pedido a los trabajadores no resignarse: "Desde la crisis de 2008, los trabajadores estamos resignándonos siempre". En contraposición, ha dado un "dato fundamental": "Los convenios colectivos que han conseguido una subida salarial del 6% han sido los que han ido a la huelga. No quiero decir que toda España tenga que ir a la huelga, pero los trabajadores no pueden resignarse, por supuesto teniendo en cuenta la situación de cada empresa".