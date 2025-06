La crítica de Baltasar Garzón a la investigación del juez Peinado: "No he encontrado ni un elemento de consistencia en ella"

"No comparto en absoluto la instrucción que está llevando a cabo este juez. Es una investigación prospectiva, en la que que está variando el objeto del proceso de forma sistemática e incoherente", criticó Garzón.

Baltasar Garzón opinó en laSexta Xplica sobre la instrucción del juez Peinado, reconociendo que no comparte "en absoluto la investigación que está llevando a cabo este juez". Para Garzón, se trata de una investigación "prospectiva", en la que Peinado "está variando el objeto del proceso de forma sistemática e incoherente".

Además, el exmagistrado de la Audiencia Nacional afirmó que "la presunta malversación de caudales públicos no tiene sustento de ningún tipo", tras lo que defendió que "lo mejor que puede ocurrir es que la sala de admisiones del Tribunal Supremo cierre este tema de forma contundente para que volvamos a creer en el que el Poder Judicial hace lo que debe, y no en función de intereses políticos".

En este sentido, Garzón expresó que "está clarísimo que hay intereses políticos en juego". "No hay más que acudir a las manifestaciones del PP y otros partidos", apuntó, al tiempo que criticó que "con demasiada frecuencia se está instrumentalizando el Derecho". "Son casos que en la técnica jurídica se conocen con el nombre de 'lawfare', que supone utilizar el Derecho con fines políticos", subrayó.

"Si no hay consistencia en esa causa de investigación, creo que la confianza en la Justicia se recupera si nos hacen evidente lo que es. Yo no he encontrado ni un solo elemento de consistencia en la instrucción que está haciendo", concluyó el exmagistrado.