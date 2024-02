José María Camarero defendió en laSexta Xplica que no desprestigia a los camareros, ya que, tal y como contó, el ha "estado detrás de una barra y es muy cansado", por lo que defendió que "desde luego, en la mayoría de los casos, no es a lo que aspira la mayoría de la gente". "Otro caso es que las circunstancias de la vida le lleven a una persona a trabajar muchos años en eso, pero, desde luego, con 15 años no es la aspiración", afirmó de forma contundente.

Además, el periodista subrayó que "si los ERTE demostraron que había mucho dinero negro y que se pagaba en b, la anterior crisis económica, la de 2012 y 2013, demostró que mucha gente erróneamente se metió en la hostelería sin saber a lo que se dedicaban, porque se pensaban que ser hostelero era darle a la caña y poco más".