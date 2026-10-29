Sigue laSexta en directo | Al Rojo Vivo (ARV) y las últimas noticias del día

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Continúan los trabajos en la zona cero de la tragedia ferroviaria en Urda (Toledo)

29 de octubre de 2026

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La UME mantiene desplegados 250 militares en la zona de Urda (Toledo), donde ayer chocaron dos trenes dejando un saldo, hasta ahora, de 68 muertos y decenas de heridos

Ada Colau sigue la línea de Frente Amplio y pide "todas las explicaciones necesarias" sobre el accidente

Ada Colau sigue la línea del Frente Amplio y ha pedido que se den "todas las explicaciones que sean necesarias" sobre las causas del accidente de los dos trenes que chocaron ayer en Urda (Toledo) y que ha provocado, hasta la fecha, 69 muertos. Desde el Frente Amplio han indicado que pedirán la comparecencia de Óscar Puente en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.

Fran López Galán

Cronología del accidente ferroviario en Urda (Toledo): 23 minutos, tres fallos encadenados y un choque lleno de incógnitas

Al menos 68 personas han fallecido en el accidente de tren que tuvo lugar este miércoles en Urda (Toledo), un siniestro que también ha dejado decenas de heridos después de que un tren AVE chocase contra un Iryo detenido. Durante la larga jornada del miércoles fuimos conociendo los primeros detalles de un choque que encadenó varios fallos, tanto técnicos como humanos: esta es la cronología del choque de trenes de ayer. A las 11:00h arranca Al Rojo Vivo (ARV) con las últimas noticias del accidente y la última hora de la política en España, en plena precampaña de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Quique Hernández, redactor de laSexta.com

Las 6 de laSexta

  1. Cronología del accidente ferroviario en Urda (Toledo): 23 minutos, tres fallos encadenados y un choque lleno de incógnitas
  2. "Fue como cuando te cae un milagro del cielo": una pasajera del Iryo accidentado habla con el "ángel de la guarda" que la rescató
  3. Moncloa dice que la gestión de Puente "no está en cuestión" frente a dirigentes socialistas que ven "la campaña rota"
  4. Dos años de la DANA de Valencia: 233 muertos, daños millonarios y una gestión judicializada que acorrala a Mazón
  5. La nueva tasación valora en 1.023.320 euros las joyas de Zapatero: serían de "probable origen asiático" y "no se habrían fabricado antes de 2007"
  6. Flávio Bolsonaro se declara "verdadero presidente electo de Brasil" y tacha de "fraude electoral" la victoria de Lula