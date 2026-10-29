Sigue laSexta en directo | Al Rojo Vivo (ARV) y las últimas noticias del día

Ada Colau sigue la línea del Frente Amplio y ha pedido que se den "todas las explicaciones que sean necesarias" sobre las causas del accidente de los dos trenes que chocaron ayer en Urda (Toledo) y que ha provocado, hasta la fecha, 69 muertos. Desde el Frente Amplio han indicado que pedirán la comparecencia de Óscar Puente en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.

Cronología del accidente ferroviario en Urda (Toledo): 23 minutos, tres fallos encadenados y un choque lleno de incógnitas

Al menos 68 personas han fallecido en el accidente de tren que tuvo lugar este miércoles en Urda (Toledo), un siniestro que también ha dejado decenas de heridos después de que un tren AVE chocase contra un Iryo detenido. Durante la larga jornada del miércoles fuimos conociendo los primeros detalles de un choque que encadenó varios fallos, tanto técnicos como humanos: esta es la cronología del choque de trenes de ayer. A las 11:00h arranca Al Rojo Vivo (ARV) con las últimas noticias del accidente y la última hora de la política en España, en plena precampaña de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.