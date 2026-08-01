Martínez-Vares, sobre la entrada masiva a Ceuta: "Marruecos ha decidido poner a prueba nuestra soberanía nacional"

El colaborador de laSexta Xplica considera que el Gobierno actuó tarde ante la crisis de Ceuta y defiende que los servicios de inteligencia y seguridad debían tener información previa

La crisis migratoria de Ceuta continúa generando debate político y social. En laSexta Xplica, Santiago Martínez-Vares se ha pronunciado sobre las declaraciones del diputado de Vox José María Figaredo y sobre la gestión de la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma.

El colaborador ha rechazado rotundamente las palabras de Figaredo, después de que este utilizara expresiones relacionadas con "cazar" personas. "Hablar de cazar a personas no cabe. En la España en la que yo vivo y en la que yo creo, no caben esas palabras", afirmó durante el programa.

Más allá de esas declaraciones, Martínez-Vares ha centrado su análisis en la dimensión política y de seguridad de la crisis. A su juicio, lo ocurrido en Ceuta supone una prueba para la soberanía española.

"Lo que hemos vivido en estas últimas 72 horas es la prueba de nuestra soberanía nacional", señala, antes de afirmar que, en su opinión, Marruecos habría utilizado la situación para medir la respuesta de España.

Asimismo, Martínez-Vares, basándose en su experiencia profesional anterior en el Ministerio del Interior, asegura tener "cero dudas" de la capacidad de los organismos de seguridad españoles para trabajar en Marruecos. "Si hay un sitio donde la Policía Nacional, la Guardia Civil y el CNI tienen un trabajo efectivo es Marruecos", ha afirmado durante su intervención.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.