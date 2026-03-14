Javier Rupérez afirma que Trump "le ha devuelto la vida a Putin": "Me gustaría ver una actuación contundente de la UE"

El embajador ha estado en el programa de José Yélamo para hablar de la situación con el conflicto en el Golfo. En sus palabras, ha apuntado a Israel y también al presidente de Estados Unidos.

Javier Rupérez ha estado en laSexta Xplica para hablar de la situación generada por la guerra en Oriente Medio. Para él, "Israel quiere establecer un sistema prácticamente imperial en la zona por razones que tienen que ver con ansias político estratégicas y territoriales".

Además, ha hablado del asesinato de las 160 niñas en el ataque a una escuela en Irán: "Me parecería excelente que tanto eso y todo lo que está ocurriendo acabara en el Tribunal de Justicia Internacional. Ni Israel ni EEUU están en él".

"Hay que recordar qué hacer para que la ONU recupere el papel que ha dejado de tener", ha insistido el embajador.

En ese sentido, ha expuesto que Trump "le ha devuelto la vida a Putin" al levantar el embargo del petróleo ruso: "La medida ha sido criticada desde la UE, me gustará ver cómo actúan de forma contundente".

"En el fondo, vemos una situación que lleva a Israel, en una ampliación territorial e imperialista de un país que considera que si no hace eso será destruido", ha expresado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.