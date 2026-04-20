La irónica respuesta de Afra Blanco a un empresario que dice que no cobrar el IVA no es un fraude: "Te estás haciendo un marketing..."

El empresario David Canales afirma en laSexta Xplica que "el Estado ha conseguido que ser legal sea un suicidio" con los impuestos. Cuando dice que no cobrar el IVA no es un fraude, Afra Blanco y el propio José Yélamo intervienen para corregirle.

Cada vez más jóvenes se muestran en contra de pagar impuestos, un mensaje que está siendo amplificado por las redes sociales. laSexta Xplica analiza este fenómeno con expertos y ciudadanos. Uno de los participantes es David Canales. El empresario afirma que "el Estado ha conseguido que ser legal sea un suicidio" y pone un ejemplo para explicar su teoría.

"Todos lo hemos vivido en nuestro día a día. Estamos en casa, se nos rompe una tubería y tenemos que llamar a un fontanero. Tenemos dos opciones: llamar a una empresa legal o llamar a un fontanero de cualquier plataforma o de dudosa legalidad. Dos horitas y nos va a cobrar 50 euros. Un fontanero de la empresa, aparte de los 50 euros, nos tienen que cobrar 18 euros de seguridad social y de gastos estructurales de la empresa, 10 euros del margen empresarial y el IVA", explica. José Yélamo le interrumpe para hacer una apreciación a este modelo inexacto: el margen empresarial lo cobrarían los dos.

En lo que sí le da la razón es en el "clásico" '¿con IVA o sin IVA?, más habitual de lo que nos gusta admitir. "Fraude", dice Afra Blanco desde el otro lado del plató. "Bueno, no es un fraude", le responde Canales, para sorpresa de todos los allí presentes. El presentador, la sindicalista y una empresaria intervienen para corregir este dato: efectivamente, si un empresario no cobra el IVA a sus clientes está cometiendo un fraude.

El empresario admite el fallo y retoma su discurso: "El fontanero que viene de parte de una empresa cuesta 94,38 euros y el fontanero de dudosa legalidad 50 euros". "Al final, ¿qué hacemos nosotros como consumidores? ¿Somos todo legales y contratamos a la empresa legal o nos vamos a lo otro?", se pregunta, tras lo que defiende que "si quizás los impuestos no fueran tan altos, no nos iríamos al mercado clandestino".

Canales pregunta a Afra directamente qué haría ella y la sindicalista estalla: "Te estás haciendo un marketing maravilloso".

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