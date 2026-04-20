Díaz Giménez, sobre la "historia de los jóvenes" con los impuestos: "Si queremos sanidad pública hay que pagarlos"

El economista analiza en laSexta Xplica el papel de los impuestos en el estado del bienestar y cuestiona el debate sobre su impacto en los jóvenes.

El economista y profesor del IESE, Javier Díaz-Giménez, ha intervenido en laSexta Xplica en un debate sobre fiscalidad y jóvenes dejando una reflexión clara.

"Esta historia de los jóvenes y de si es un infierno o no lo es...Los impuestos claramente compran un estado de bienestar, los impuestos compran ley, orden, sanidad pública, educación pública, nos ayudan a pagar las pensiones, inversión pública, mejoran las infraestructuras y si queremos eso tenemos que pagar impuestos entre todos", ha explicado Giménez.

El economista plantea que el verdadero debate de fondo es quién debe asumir una mayor carga fiscal y si los impuestos han aumentado en los últimos años. Para el economista, aunque no siempre se perciba directamente, sí ha habido un incremento.

"Eso es lo que ha hecho este gobierno, que, por cierto, ha incumplido reiteradamente su obligación constitucional de presentar unos presupuestos y ha sido incapaz de presentar unos presupuestos en toda esta legislatura. Porque aquí nos llenamos la boca con la Constitución cuando nos viene bien y cuando nos viene mal, pues cubrimos un tupido velo", ha criticado.

Puedes ver todo el debate en el vídeo sobre estas líneas.

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