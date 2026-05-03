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Comprobar Lotería Nacional de hoy | Resultado y premios del Sorteo Extraordinario del Día de la Madre 2026 del domingo 3 de mayo de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados del Sorteo Extraordinario del Día de la Madre 2026 de hoy, domingo 3 de mayo de 2026.

Resultado y premios del Sorteo Extraordinario del Día de la Madre 2026 del domingo 3 de mayo de 2026.Resultado y premios del Sorteo Extraordinario del Día de la Madre 2026 del domingo 3 de mayo de 2026.laSexta

Para este domingo 3 de mayo de 2026, los resultados del sorteo del Sorteo Extraordinario del Día de la Madre 2026 de la ONCE son:

  • Primer premio: pendiente de sorteo
  • Segundo premio: pendiente de sorteo

El primer premio de la Lotería es de 17.000.000 € a las cinco cifras y serie. Hay 99 premios de 40.000 € a las cinco cifras, 900 premios de 1.500 € a las cuatro últimas cifras, 9.000 premios de 100 € a las tres últimas cifras. 90.000 premios de 10 € a las dos últimas cifras y 900.000 premios de 5 € a la última cifra. También puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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  5. El PP sigue sin condenar al agitador ultra Vito Quiles tras la denuncia de Begoña Gómez: "Para señalar a periodistas ya está Sánchez"
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