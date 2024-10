Este sábado, Madrid se vio colapsada ferroviariamente porla suspensión durante horas de los trenes con destino y origen en Atocha por el acceso de una persona a las vías. Por ello, laSexta Xplica desplazó a un equipo a la estación para informar de lo que estaba sucediendo.

No obstante, al grabar allí, dos trabajadores se acercaron para informarles que no podían continuar grabando el caos que se estaba viviendo en Atocha por los retrasos de más de tres horas de los trenes.

"No soy el que doy las órdenes. De momento no sabemos el motivo, que sus jefes llamen. Lo único que le pido es que no graben", pedían los trabajadores al equipo de periodistas de laSexta Xplica.