Alba y Ferrán cuentan en laSexta Xplica la pesadilla que viven al ser vecinos de pisos turísticos. En el caso de él se compró su casa sobre plano en la prometedora Villa Olímpica de Barcelona, pero cuando llegó, se topó con dos de los casi 10.000 pisos turísticos que hay en la ciudad.

"Al lado tengo uno, me tiran huevos al patio y me colocaron un cubo de basura para poder entrar por la ventana a su apartamento del primer piso", denuncia en este vídeo, donde también carga contra el Ayuntamiento por no hacer nada contra esta situación de pesadilla que viven.

Por su parte, Alba, a sus 68 años y tras una década luchando, ha decidido mudarse porque ya no puede más. "Me ha arruinado la vida el piso turístico que tengo encima", se lamenta en este vídeo, donde relata el horror que le toca vivir a diario: "Salen al balcón a vomitar".

A la factura emocional se suma otra, la depreciación de sus viviendas, ya que su valor se ha reducido entre 20 y el 25%.