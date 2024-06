Una joven que vive en un bloque lleno de alojamientos turísticos cuenta que no entiende porque timbran siempre a su casa y lo que sucede es que su casero puso su piso en la web para que les abra la puerta si no les responden. "Hoy me han despertado a las 06:30 de la mañana porque han picado el timbre de mi casa", cuenta la joven que dice que lleva lo que lleva viviendo en ese piso. Todo su edificio son apartamentos turísticos que pertenecen a su casero.

"Hoy llaman a las 06:30 y el guiri que hay abajo me pide perdón y me dice que en la página web les pedían que picaran a mi piso cuando no se les abriera la puerta de abajo", explica la chica que expone que "no solo mi casero nos está haciendo la vida imposible, no solo se lleva la mitad de mi sueldo cada mes por un piso que no lo vale, sino que además trabajo como empleada del Airbnb".

"Que te llamen al timbre da mucha rabia porque siempre suele ser cuando estás ocupado", expone Hans Arús, que concreta que ocurre cuando estás dormido, estás en el baño o en alguna reunión. "Y a la vez suena en el teléfono móvil el número ese largo en el que te están vendiendo algo", añade Alfonso Arús. Alba Sánchez opina por su experiencia personal que aunque no estuviese su casa en la web, las personas seguirían llamando a su timbre igual. "Yo viví encima de un dentista y la gente es tan desconsiderada que a la que no le abren te pican a ti pidiendo que abras "