¿Trump Nobel de la Paz? Otros polémicos nombres que se barajaron para recibir el galardón

Tras los rumores del magnate estadounidense y su equipo de que podría ser premiado y la polémica generada, otros históricos líderes no muy populares también fueron propuestos a lo largo de la historia de estos galardones, que se otorgan desde 1901.

Donald Trump ha repetido en varias ocasiones que considera que debería tener un Nobel de la Paz. Lo dijo, por ejemplo, el 23 de septiembre de 2019, cuando aseguró que "si lo dieran justamente", él recibiría uno "por muchas cosas". Hasta en tres ocasiones ha sido nominado el líder de EEUU y ahora, el republicano y su equipo han alimentado los rumores sobre la posibilidad de que lo consiga.

Además, han sido varias las personas, también muy polémicas, que han han pedido el Nobel de la Paz para Trump, como Ilham Alíyev, presidente de Azerbaiyán, y Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, quien dijo al líder estadounidense que había "enviado una carta al Comité", porque lo tenía "bien merecido". También Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca a Oriente Próximo, pidió ese premio para su 'jefe'.

Cabe recordar que el 29 de enero de 2023, antes de llegar a la Casa Blanca, Trump declaró: "Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Como presidente, restauraré la paz mediante la fuerza. Tendría un acuerdo de paz en horas", unas palabras que ahora dice que eran sarcasmo.

Los nominados más criticados

Desde que se empezaron a otorgaron los premios Nobel de la Paz, ha habido varias nominaciones muy polémicas, como la del dictador Mussolini en 1935, la de Hitler en 1939, la de Stalin en 1945 y 1948 y la de Putin en 2019 y 2021. Afortunadamente, nunca se llegaron a llevar ese premio.

Sin embargo, hay otros que fueron muy sonados y criticados que sí se lo llevaron, como Obama, que lo recibió en 2009, solo 12 días después de llegar a la Casa Blanca; o Kissinger, que se lo llevó en 1973, envuelto en polémica por la Guerra de Vietnam.