Mari Mar es una camarera de piso que conoce muy bien la realidad de los trabajadores del sector hotelero. Según ha asegurado en laSexta Xplica, "las grandes empresas hoteleras del país han subido los precios un 20%", sin embargo, ha denunciado que esto no se ha traducido en mejoras laborales.

"Se han bajado sueldos, se ha contratado más precariamente, pero ellas han ganado muchísimo dinero", ha afirmado rotunda.

En este sentido, ha apuntado que las compañías hoteleras "se están frotando las manos este verano con el dineral que se van a llevar".

Además, ha lamentado que buena parte de los empleados del sector no se pueden permitir unas vacaciones: "La mayoría de los que trabajamos en los hoteles no iremos de vacaciones porque no nos llega".